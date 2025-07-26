Европа стремится ускорить отказ от российского газа – Reuters

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа Евросоюза от российского газа на один год, до января 2027 года. Тем временем чиновники в Брюсселе готовятся к переговорам по законодательно закрепленному запрету на покупку российского топлива.

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Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Страны Европейского Союза и законодатели готовятся к переговорам по плану ЕС запретить импорт российского газа. Они будут исходить из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью прекратить импорт российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели Парламента по вопросу запрета российского газа предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года. Предложения подали законодатели ЕС Инесе Вайдере из правоцентристской Европейской народной партии – крупнейшей группы законодателей в парламенте и Вилле Ниинистё из партии "Зеленый союз".

Дипломаты из стран ЕС заявили, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но европейские законодатели могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

Например, Вайдере также предложила обязать правительства накладывать санкции на компании, которые нарушают запрет, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями. А Ниинистё хочет полного запрета на импорт российской нефти с 1 января 2027 года, чего Европейская комиссия не предлагала.

"Европейский парламент проголосует осенью, чтобы подтвердить свою позицию относительно переговоров со странами ЕС о запрете. Окончательные меры требуют одобрения парламента и квалифицированного большинства стран ЕС, что означает, что их не могут заблокировать члены ЕС Венгрия и Словакия, которые все еще импортируют российский газ по трубопроводу и выступают против планов ЕС", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года через механизм нулевой квоты, который позволит разрывать контракты без штрафов. Ожидается, что такой подход даст компаниям юридическое обоснование для отказа от закупок, уменьшит энергозависимость от РФ и лишит Кремль ключевых доходов на финансирование войны.

Нулевая квота означает, что ни одна страна-член ЕС не сможет легально импортировать российский газ после определенной даты, даже в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Тем временем в Австрии считают, что Европейский Союз должен оставить открытой возможность для возобновления импорта российского газа в случае достижения мирного соглашения о прекращении войны в Украине. Таким образом, она стала третьей страной Евросоюза, которая открыто предлагает такой вариант.

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