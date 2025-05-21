ЕС переходит к решительным действиям: какую схему придумали, чтобы разорвать газовые контракты с РФ

ЕС (Европейский Союз) планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года через механизм нулевой квоты, который позволит разрывать контракты без штрафов. Ожидается, что такой подход даст компаниям юридическое обоснование для отказа от закупок, уменьшит энергозависимость от РФ и лишит Кремль ключевых доходов на финансирование войны.

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Об этом пишет Bloomberg. Нулевая квота означает, что ни одна страна-член ЕС не сможет легально импортировать российский газ после определенной даты, даже в рамках существующих долгосрочных контрактов.

Именно это создает почву для того, чтобы компании могли разрывать соглашения, ссылаясь на форс-мажор – обстоятельства, не зависящие от их воли. Таким образом ЕС стремится избежать громких юридических споров и штрафов со стороны российских поставщиков.

Этот план является ключевым шагом в реализации дорожной карты ЕС по полному отказу от ископаемого топлива из России, обнародованной в начале мая 2025 года. Сейчас на долю российского газа приходится около 20% спроса в ЕС, а сам Кремль продолжает использовать эти доходы для финансирования войны против Украины. Еврокомиссия предлагает двухэтапную модель:

до конца 2025 года – запрет новых контрактов и прекращение поставок на спотовом рынке (который охватывает около трети импорта);

– запрет новых контрактов и прекращение поставок на спотовом рынке (который охватывает около трети импорта); до конца 2027 года – поэтапное аннулирование долгосрочных контрактов путем введения нулевой квоты.

Ожидается, что инициатива получит поддержку большинства правительств стран-членов и Европарламента. Польша уже заявила о широкой поддержке этого шага среди членов блока. Некоторые страны-члены, такие как Испания, Франция и Греция, выразили обеспокоенность из-за потенциальных штрафов от российских компаний в случае расторжения контрактов.

Именно поэтому Еврокомиссия разрабатывает максимально юридически обоснованный механизм, который позволит избежать экономических потерь и исков. Сейчас нулевая квота рассматривается как альтернатива санкциям, которые до сих пор невозможно ввести из-за позиции Венгрии и Словакии, все еще закупающих газ из РФ по трубопроводам.

После введения ограничений Европа сможет активнее привлекать альтернативных поставщиков, в частности США, которые уже несколько лет продвигают сжиженный природный газ (СПГ) как замену российскому. Также рассматривается активизация сотрудничества со странами Ближнего Востока и Африки.

Впрочем, некоторые компании, как TotalEnergies (Франция), Naturgy (Испания) и SEFE (Германия), имеют действующие долгосрочные контракты на поставку газа с российского завода "Ямал". Именно для них важно иметь законное основание для отказа от контрактов без штрафных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности, против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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