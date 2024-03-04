Если сделать балансирующий рынок ликвидным, то мы откроем двери для инвестиций в распределенную генерацию, – Бойко

Только при ликвидности балансирующего рынка электроэнергии Украина сможет открыть двери для инвестиций в строительство нового маневрового распределенного поколения.

В этом уверен советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает "Интерфакс".

По его словам, достичь нулевых долгов на балансирующем рынке невозможно, но снизить динамику их прироста на порядок и добиться показателя в 40-50 миллионов в месяц – реально.

"Ведь только при условии, что мы сделаем балансирующий рынок ликвидным, мы сможем… широко открыть двери для инвестиций в строительство нового маневрового распределенного поколения, которое будет в значительной степени работать именно в сегменте балансирующего рынка", – рассказал он.

Бойко убежден, что как только удастся обеспечить приемлемый уровень расчетов за отпущенную на балансирующем рынке электроэнергию, не придется тратить усилия на агитацию, призывы и поиск инвесторов.

"Они сами придут и сами все построят. Достаточно только создать предпосылки", – сказал он.

Он также объяснил шаги, обсуждаемые в правительстве для уменьшения в этом сегменте рынка. По его словам, сегодня обсуждается возможность внедрения института спецсчетов для более широкого круга субъектов, в частности ОСР.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года задолженность "Укрэнерго" перед генерирующими компаниями на балансирующем рынке выросла на 44% - до 18,4 млрд грн. В то же время задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% – до 30,6 млрд грн. 80% этих долгов генерируют государственные и коммунальные компании: водоканалы, шахты, облэнерго, ВостокГОК, которых нельзя отключать от электроэнергии.