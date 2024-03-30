Если не будет введена эффективная модель бронирования, восстанавливать Украину будут иностранцы – эксперт

Оптимальная модель бронирования должна учитывать стратегическую значимость предприятия, его вклад в бюджет страны и квалификацию его работников – ведь есть специальности, дефицитные даже до войны. И если схема мобилизации не будет учитывать это, то восстанавливать Украину после победы будут иностранцы, потому что наших специалистов просто не останется. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

"Предприятия, работающие в добывающей отрасли, – специфические. И там требуются специфические специальности – буровые мастера, горные инженеры, геологи. То есть, 48 смежных профессий нужно привлечь, чтобы состоялась разработка месторождения! А этих квалифицированных работников, к сожалению, забирают от 10 до 20% с каждого предприятия. Возможности найти замену такого кадрового резерва нет", – подчеркнула Оринчак.

Она также напомнила, что государственное финансирование и подготовка таких специальностей были сокращены, поэтому вузы практически не выпускают нужных специалистов. Это при том, что добывающая отрасль приносит наибольше средств в государственный бюджет.

"В прошлом году мы принесли 295 миллиардов гривен поступлений. Да, мы вытягиваем, как можем. Но наши человеческие ресурсы ограничены. Без оптимизированной модели бронирования работников мы можем столкнуться с тем, что к восстановлению нашей страны фактически не сможем привлекать украинцев. А будем привлекать иностранных специалистов", – резюмировала Оринчак.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо.