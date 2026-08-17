Если морская торговля не возобновится в ближайшее время, большинство металлургических предприятий остановится, а экспорт сократится вдвое – аналитики

Блокада черноморских портов и рост затрат на альтернативную логистику привели к возникновению критической ситуации для украинского горно-металлургического комплекса (ГМК).Без скорейшего возобновления морского экспорта большинство горнодобывающих предприятий может остановиться, а потери экспорта металлопродукции могут превысить 50% от текущих объемов.

Видео дня

Об этом пишет в своей аналитике GMK Center.

После масштабных атак РФ на портовую инфраструктуру и гражданские суда с 22 июля фактически остановилось судоходство в портах Большой Одессы. Одновременно с 1 августа "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30% и ограничила прием грузов на ряде припортовых станций Одесской области.

Это уже сказалось на экспорте. В июле экспорт железной руды сократился на 37,6% в годовом исчислении – до 1,87 млн тонн, чугуна – на 67%, до 51,5 тыс. тонн, полуфабрикатов – на 23,6%, до 107,7 тыс. тонн.

Из-за невозможности вывоза продукции частично или полностью остановились "Южный ГОК" и Ferrexpo. Ингулецкий ГОК находится в простое в течение длительного времени.

Альтернативные маршруты не способны полностью заменить черноморские порты. Дунайские порты могут переваливать до 2,5–3 млн тонн в месяц против около 6 млн тонн в портах Большой Одессы. При этом их работа затрудняется обстрелами и мелением Дуная.

Западные железнодорожные переходы также имеют ограниченную пропускную способность. Реальный объем перевозок составляет около 2–2,6 млн тонн в месяц, а дополнительные расходы на железнодорожную логистику могут достигать $30–60 за тонну.

Для отдельных направлений переориентация экспорта делает поставки экономически нецелесообразными. В частности, доставка окатков в Гданьск обойдется в $50–60 за тонну.

По оценкам ОП "Укрметаллургпром", потери экспорта металлопродукции могут превысить 50%. В то же время GMK Center прогнозирует сокращение производства в горнодобывающем секторе на 35% по сравнению с уровнем первой половины 2026 года, если морской экспорт не будет возобновлен в краткосрочной перспективе.

По оценке GMK Center, закрытие морского коридора может обойтись украинской металлургии в $150–200 млн убытков в месяц только из-за сокращения экспорта. В целом каждый день простоя морских портов может стоить экономике около $70 млн недополученной выручки.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков называет ситуацию "идеальным штормом", поскольку одновременно действуют высокие цены на электроэнергию, новые квоты ЕС, повышение тарифов "Укрзализныци" и блокада морского экспорта.

Он подчеркивает, что избежать негативного сценария можно лишь при условии оперативных и скоординированных действий правительства и международных партнеров, прежде всего ЕС.