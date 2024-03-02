ЕС выделит миллиарды евро Венгрии: на какие условия согласился Орбан

Венгрии удалось разблокировать около 2 миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов) из фондов Европейского Союза, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана согласилось сделать шаги по защите гендерного равенства. При этом шаги, связанные с борьбой с коррупцией и верховенством права, сделаны не были.

Как пишет издание Bloomberg, Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, связанные с образовательной подготовкой и гендерным равенством. Хотя эти средства являются частью более 30 миллиардов евро, которые ЕС решил сдержать от Венгрии более года назад, условия, которые выполнил Будапешт, не были связаны с опасениями верховенства права или коррупцией.

В декабре ЕС разблокировал 10,2 миллиарда евро после того, как Венгрия удовлетворила требования блока по усилению независимости судебной системы. Согласно последнему решению, сумма средств, которые ЕС продолжает удерживать от Венгрии, снизилась примерно до 19 миллиардов евро.

ЕС оказывает давление на Венгрию

Ранее же в The Associated Press сообщили, что в ЕС на Венгрию усилилось давление, чтобы она не налагала вето на старт переговоров с Украиной по ее членству в Европейском Союзе. А также предоставление стране экономической помощи.

При этом, отмечается, в союзе начали раздаваться голоса, что Венгрия выступает против европейских ценностей. В частности, по словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, "единственный способ понять позицию Венгрии, не только по Украине, но и по многим другим вопросам, – это принять то, что она против Европы".

Как сообщал OBOZ.UA, по заявлениям международных аналитиков, Орбан является катализатором для других разрушителей европейского порядка – "от нового правительства в Словакии до стремящихся сформировать Кабмин в Нидерландах крайне правых". А потому, похоже, не только не боится жестких действий со стороны ЕС (к примеру, приостановления финансирования Союзом), но и воодушевляется ими на дальнейшее противостояние с Союзом.

Как сообщал OBOZ.UA, по заявлениям международных аналитиков, Орбан является катализатором для других разрушителей европейского порядка – "от нового правительства в Словакии до стремящихся сформировать Кабмин в Нидерландах крайне правых". А потому, похоже, не только не боится жестких действий со стороны ЕС (к примеру, приостановления финансирования Союзом), но и воодушевляется ими на дальнейшее противостояние с Союзом.

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