ЕС может компенсировать часть расходов странам, которые дадут Украине самолеты F-16 – Боррель

Европейский Союз может профинансировать часть расходов странам, которые согласились отправить истребители F-16 Воздушным силам ВС Украины. О каком проценте от общей суммы идет речь, информации нет.

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Заявление о финансовой поддержке ЕС процесса передачи F-16 Украине сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. Его слова передает Europa Press.

Дипломат, комментируя решении Дании и Нидерландов передать собственные истребители ВСУ, сказал, что ЕС "обязательно" профинансирует часть стоимости. Для этого Копенгагену и Амстердаму нужно обратиться с соответствующей просьбой к Брюсселю.

Боррель уточнил, что такая отправка не является результатом соглашения с Европейским Союзом, а "двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий".

Европейский политик считает, что современные боевые самолеты помогут украинской армии, хотя и признал, что, "к сожалению", F-16 "не смогут быть использованы очень скоро", поскольку сначала нужно обучить пилотов, что является "длительной задачей". "Но чем быстрее мы начнем, тем лучше", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа стало известно, что Греция присоединиться к странам, которые участвуют в подготовке украинских авиаторов на F-16. Об этом огласил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Афины.

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