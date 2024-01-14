Энергорынок в многомиллиардных долгах из-за ручного вмешательства в его работу, – Харченко

Проблема многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии Украины будет продолжаться, пока со стороны государства будет существовать ручное вмешательство в работу энергорынка и наложение разного рода ограничений, которые не позволяют ему работать эффективно.

Видео дня

Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

"Ну, на рынке электроэнергии сейчас безумные долги, то есть речь идет о десятках миллиардов гривен взаимозадолженностей между "Энергоатомом", "Укрэнерго", областными распределительными компаниями, генерирующими компаниями", – сказал Харченко.

По его словам, общие суммы долгов перевалили за 60 миллиардов гривен и продолжают увеличиваться.

"Источником этих долгов, прежде всего, являются ошибки в организации рынка, наложении разного рода специальных обязанностей, когда компании просто начинают накапливать безумные долги, как это было с "Энергоатомом" определенное время. Также Гарантированный покупатель накапливает долги перед поставщиками возобновляемой электроэнергии и так далее", – объяснил эксперт.

Он отметил, чтобы решить проблему большинства долгов должна быть проведена системная реформа энергорынка, которая бы коренным образом изменила организацию финансовых потоков на энергорынке и позволила нормально на рыночных началах работать в отрасли электроэнергетики.

"Потому что сегодня это рынком называть очень сложно. Это некая странная конструкция из административных рычагов, попытка что-то регулировать… И результатом становится абсолютно безумная ситуация, когда долги накапливаются и накапливаются", – подчеркнул Харченко.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

По данным "Укрэнерго", долги участников рынка перед компанией составляют около 60 млрд грн, тогда как сама "Укрэнерго" должна энергетическим компаниям около 50 млрд грн.