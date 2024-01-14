Энергорынок в многомиллиардных долгах из-за ручного вмешательства в его работу, – Харченко
Проблема многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии Украины будет продолжаться, пока со стороны государства будет существовать ручное вмешательство в работу энергорынка и наложение разного рода ограничений, которые не позволяют ему работать эффективно.
Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
"Ну, на рынке электроэнергии сейчас безумные долги, то есть речь идет о десятках миллиардов гривен взаимозадолженностей между "Энергоатомом", "Укрэнерго", областными распределительными компаниями, генерирующими компаниями", – сказал Харченко.
По его словам, общие суммы долгов перевалили за 60 миллиардов гривен и продолжают увеличиваться.
"Источником этих долгов, прежде всего, являются ошибки в организации рынка, наложении разного рода специальных обязанностей, когда компании просто начинают накапливать безумные долги, как это было с "Энергоатомом" определенное время. Также Гарантированный покупатель накапливает долги перед поставщиками возобновляемой электроэнергии и так далее", – объяснил эксперт.
Он отметил, чтобы решить проблему большинства долгов должна быть проведена системная реформа энергорынка, которая бы коренным образом изменила организацию финансовых потоков на энергорынке и позволила нормально на рыночных началах работать в отрасли электроэнергетики.
"Потому что сегодня это рынком называть очень сложно. Это некая странная конструкция из административных рычагов, попытка что-то регулировать… И результатом становится абсолютно безумная ситуация, когда долги накапливаются и накапливаются", – подчеркнул Харченко.
Как сообщалось, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.
По данным "Укрэнерго", долги участников рынка перед компанией составляют около 60 млрд грн, тогда как сама "Укрэнерго" должна энергетическим компаниям около 50 млрд грн.