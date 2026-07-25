"Энергоатом": биржевые аукционы проведены в соответствии с Регламентом, результаты сформированы автоматически

Биржевые аукционы по продаже электроэнергии АО "НАЭК "Энергоатом" прошли в строгом соответствии с действующим законодательством и процедурами, установленными Регламентом проведения электронных аукционов, без каких-либо манипуляций.

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Об этом сообщили в компании.

"АО "НАЭК "Энергоатом" реализует электроэнергию исключительно через открытые конкурентные электронные аукционы, где все участники имеют равные условия, обеспечена анонимность, а результаты торгов формируются на основе свободного ценообразования в соответствии с требованиями действующего законодательства", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что укрупнение лотов во время торгов прямо предусмотрено действующими правилами и процедурами и является штатным элементом механизма проведения электронных аукционов, определенным Регламентом.

Ранжирование предложений осуществляет электронная торговая система в автоматическом режиме по ценовому критерию. Решение принимается в отношении предложения, определенного системой как наилучшее на соответствующий момент, с учетом заявленного объема, количества активных участников и наличия альтернативного спроса.

В компании подчеркивают, что трактовка штатных механизмов биржевой торговли как манипулятивных вводит общество в заблуждение, дискредитирует прозрачные рыночные процедуры и подрывает доверие к механизмам организованной торговли.

"Энергоатом" призвал авторов публикаций и участников публичной дискуссии опираться на факты, нормы Регламента проведения электронных аукционов и требования действующего законодательства.