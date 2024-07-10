Энергетики заживили 'Охматдет' после ракетной атаки России – ДТЭК

Энергетики ДТЭК подключили к электросети детскую больницу "Охматдет", обесточенную в результате российской ракетной атаки, сообщили в компании.

Видео дня

Сегодня в 9:00 энергетики подали электроэнергию во все корпуса "Охматдета".

Отмечается, что 63 энергетика ДТЭК вместе с ГСЧС разбирали завалы у разрушенной подстанции и устанавливали новое оборудование, чтобы подключить больницу к сети.

"В результате удара вражеской ракеты была полностью уничтожена трансформаторная подстанция, питавшая светом "Охматдет". Круглосуточно, днем и ночью, наши энергетики работали над тем, чтобы как можно быстрее вернуть больнице напряжение. Это чрезвычайно важно, чтобы специалисты могли оценить, какое из важного оборудования уцелела и начать восстановление больницы", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.

В результате этой атаки погибли 34 человека, а более сотни получили ранения.