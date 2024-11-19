Энергетики вернули свет более 700 тыс. семей в Одесской области после обстрелов – ДТЭК

За последние два дня энергетики вернули свет 714 тысяч семей Одесщины, которые остались без электроэнергии в результате вражеской атаки утром 17 ноября.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В последние два дня энергетики возобновили электроснабжение для 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без света в результате атаки врага утром 17 ноября", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики продолжают проводить ремонтные работы. Также продолжаются восстановительные работы на магистральных энергетических объектах другой компании.

В то же время в области сейчас действуют экстренные отключения света. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы перейти к прогнозируемым графикам стабилизационных отключений.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова заживили критическую инфраструктуру Одессы, обесточенную из-за вражеских атак.