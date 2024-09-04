Экстренных отключений света в Украине стало больше: какие причины и можно ли их предусмотреть

В Украине из-за повреждений энергосистемы и высокого спроса на электроэнергию все чаще происходят экстренные отключения света, которые невозможно предусмотреть заранее. Дефицит электроэнергии может продолжаться еще несколько дней, пока не снизится температура.

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Об этом говорится в видео ДТЭК. Отключения света в Украине уже стали обычным явлением, но в последнее время графики меняются настолько часто, что потребители едва успевают следить за ними.

Буквально несколько раз в день операторы вынуждены корректировать графики из-за меняющейся ситуации настолько стремительно, что предусмотреть ее заранее почти невозможно. Обычно энергетики делят время на три зоны:

белая – когда свет есть;

– когда свет есть; светло-серая – где возможны отключения;

– где возможны отключения; серая – когда света точно нет.

Но с конца августа все чаще начали появляться внезапно экстренные отключения , без предупреждений. И это не потому, что энергетики не знают о таких отключениях заранее – у них действительно нет времени для предупреждения.

Представители ДТЭК объясняют, что экстренные отключения – это последняя мера, которая используется только тогда, когда нужно немедленно защитить систему от перегрузки. В таких ситуациях у специалистов есть всего 10 минут, чтобы принять необходимые меры и избежать серьезной аварии. Как только Укрэнерго дает команду на экстренное отключение, операторы систем распределения или облэнерго сразу прекращают поставки электроэнергии.

Такие непредсказуемые отключения раздражают граждан, особенно в условиях, когда планы на день приходится постоянно менять. Но после самой большой ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему, произошедшую 26 августа, эти меры стали необходимыми для избежания более масштабных проблем.

Дефицит электроэнергии: прогнозы эксперта

Сейчас в Украине наблюдается существенный дефицит электроэнергии, который, по прогнозам экспертов, продлится еще 3-4 дня. Это связано как с высокими температурами, наблюдаемыми по всей стране, так и с повреждением инфраструктуры в результате террористических обстрелов. Из-за жары граждане и предприятия активно используют кондиционеры и другие энергоемкие приборы, что значительно повышает нагрузку на энергосистему.

Эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский отметил, что аварийно-ремонтные работы продолжаются, но их полное завершение требует времени. Он также пояснил, что в таких условиях вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, которые могут граничить с аварийными отключениями. Чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей применяется для отключений, что дополнительно усложняет ситуацию.

В зависимости от погодных условий дефицит электроэнергии может уменьшиться, если температура снизится. Это позволит сократить продолжительность почасовых отключений, уменьшив нагрузку на энергосистему.

В текущих условиях особенно важно, чтобы граждане ответственно относились к потреблению электроэнергии. Белявский подчеркнул, что потребление должно быть максимально легким без использования сложных по мощности бытовых приборов, особенно в пиковые часы. К примеру, если бизнес-центр в Киеве одномоментно включает все кондиционеры в 9 часов утра, это создает мгновенную дополнительную нагрузку на локальную энергосеть. Если в настоящее время нет соответствующего объема генерации, вводятся графики аварийных отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, облэнерго должны упорядочить плановые отключения света – в частности, обеспечить ответственное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении. Причина – большое количество жалоб украинцев.

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