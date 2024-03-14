Экс-владельцы ПриватБанка снова хотят обжаловать национализацию через свой кипрский оффшор: детали

Бывшие владельцы ПриватБанка попытаются обжаловать национализацию через свой кипрский оффшор. Так, 14 марта Хозяйственный суд Киева после длительного перерыва осуществит рассмотрение дела по иску бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments до финучреждения.

Спустя почти 8 лет после национализации банка эксвладельцы в третий раз попытаются отменить национализацию и признать недействительными договор купли-продажи акций банка государством. Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

Согласно материалам дела, к национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal – 16,6%. Иск с требованием признать недействительным договор купли-продажи акций банка и вернуть их бывшим владельцам был подан в феврале 2019 года.

До принятия в 2020 году Закона 590-ІХ (так называемого "антиколомойского закона") иск двигался достаточно быстро, судебные заседания проходили почти еженедельно. После - рассмотрение дела неоднократно откладывалось, судебные заседания не проводились, ведь ответчики предпринимали численные действия по затягиванию рассмотрения дела Компания Triantal Investments зарегистрирована на Кипре и определена как связанная с эксвладельцами.

Отметим, в период 2023 года на основании "антиколомойского закона" суды закрыли ряд аналогичных производств по искам И.Коломойского, Г.Боголюбова, А.Дубилета, А.Витязя и других связанных с бывшими владельцами ПриватБанка лиц.

"Поэтому и по этому делу ПриватБанк рассчитывает на справедливое и беспристрастное рассмотрение и закрытие судом производства по делу в соответствии с нормами законодательства Украины", – подытожил Сергей.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался, что после полного погашения задолженности банк ввел ограничения по его карте. В самом же Привате говорят, что это – стандартная процедура, и через несколько дней после погашения ограничение будет снято.

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