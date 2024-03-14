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Экс-владельцы ПриватБанка снова хотят обжаловать национализацию через свой кипрский оффшор: детали

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
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Бывшие владельцы ПриватБанка попытаются оспорить национализацию

Бывшие владельцы ПриватБанка попытаются обжаловать национализацию через свой кипрский оффшор. Так, 14 марта Хозяйственный суд Киева после длительного перерыва осуществит рассмотрение дела по иску бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments до финучреждения. 

Спустя почти 8 лет после национализации банка эксвладельцы в третий раз попытаются отменить национализацию и признать недействительными договор купли-продажи акций банка государством. Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

Согласно материалам дела, к национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal – 16,6%. Иск с требованием признать недействительным договор купли-продажи акций банка и вернуть их бывшим владельцам был подан в феврале 2019 года.

До принятия в 2020 году Закона 590-ІХ (так называемого "антиколомойского закона") иск двигался достаточно быстро, судебные заседания проходили почти еженедельно. После - рассмотрение дела неоднократно откладывалось, судебные заседания не проводились, ведь ответчики предпринимали численные действия по затягиванию рассмотрения дела Компания Triantal Investments зарегистрирована на Кипре и определена как связанная с эксвладельцами.

Отметим, в период 2023 года на основании "антиколомойского закона" суды закрыли ряд аналогичных производств по искам И.Коломойского, Г.Боголюбова, А.Дубилета, А.Витязя и других связанных с бывшими владельцами ПриватБанка лиц.

"Поэтому и по этому делу ПриватБанк рассчитывает на справедливое и беспристрастное рассмотрение и закрытие судом производства по делу в соответствии с нормами законодательства Украины", – подытожил Сергей.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался, что после полного погашения задолженности банк ввел ограничения по его карте. В самом же Привате говорят, что это – стандартная процедура, и через несколько дней после погашения ограничение будет снято.

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