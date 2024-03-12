ПриватБанк "блокирует" карты после погашения задолженности: названа причина

Клиент ПриватБанка пожаловался, что после полного погашения задолженности банк ввел ограничения по его карте. В самом Привате говорят, что это – стандартная процедура, и через несколько дней после погашения ограничения будут сняты.

"Позвонили, что просроченная задолженность, попросили закрыть. Через пару часов закрыл всю сумму. На следующий день ограничение по карте. Звоню в колл-центр, спрашиваю почему ограничения. [Отвечают, что] Просроченная задолженность, при закрытии кредитных средств банк пересматривает возможность выдать средства снова", – говорится в жалобе, опубликованной на "Минфине".

В ПриватБанке же ответили, что после погашения просроченного платежа ограничение по карте снимается автоматически. Однако не сразу – а в течении 3-х рабочих дней.

В то же время, особое непонимание у клиента учреждения вызвала возможность "бросать по 20 грн каждый месяц" на карту с просроченной задолженностью – и оставлять ее открытой. "А когда закрываешь всю сумму, карту блокируют. Почему так? Никто так и не ответил", – подчеркнул он.

На этот же вопрос ПриватБанк не ответил и под самой жалобой. Вместо этого там посоветовали ему "не допускать просрочку платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений".

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", – рассказали в банке.

При этом там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

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