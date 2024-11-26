Украине рекомендуют согласовать ставки акциза на различные табачные изделия с европейскими стандартами – СМИ

В рамках приближения налогового законодательства к нормам Европейского Союза Украина должна согласовать акцизные ставки на разные категории табачных изделий с европейскими, говорится в отчете Европейской Комиссии (ЕК) в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году с оценками прогресса, достигнутого странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.

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Об этом пишет interfax со ссылкой на отчет.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании нуждаются различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", – говорится в отчете.

Согласование налоговых ставок на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНы) предусмотрено согласно правительственному законопроекту №11090, внесенному Кабинетом Министров в Верховную Раду 18 марта 2024 года на основе предложений Министерства финансов. Ожидается, что в декабре Верховная Рада рассмотрит его во втором чтении.

Как сообщалось, законопроект №11090 предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (EUR90 за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН по дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Бизнес-ассоциации уже обращались в парламент с просьбой поддержать во втором чтении правительственный законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия и их гармонизации с европейским подходом к налогообложению ТВЭНов.