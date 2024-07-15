Единый тариф на распределение электроэнергии повредит экспортным предприятиям – 'Центр Разумкова'

Из-за установления единого тарифа на распределение электроэнергии пострадают экспортно-ориентировочные предприятия.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он рассказал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует увеличить тариф на распределение электроэнергии для 1-го класса напряжения в пять раз.

"Пострадают от такого повышения, прежде всего металлургические предприятия, цементные заводы, горно-обогатительные комбинаты, агропредприятия и другие экспортно-ориентированные предприятия В частности, горно-металлургический комплекс (ГМК), который вместе со смежными отраслями формирует 5,7% ВВП Украины . Также ГМК – один из крупнейших экспортеров из более чем $4 млрд валютной выручки в 2023 году", – пояснил Омельченко.

Эксперт пояснил, что в результате роста тарифа на распределение 1-го класса напряжения существенно возрастут затраты промышленности. Примерно на 26 млрд грн в год (с 6,4 млрд грн до 32,5 млрд грн).

"В условиях войны повышение в пять раз тарифа на распределение для промышленности не является актуальным вопросом. Поскольку для промышленности, которая и без того находится в глубоком кризисе, это будет означать миллиардные потери валютной выручки и бюджетных поступлений и сокращение многих тысяч рабочих мест", – подытожил Омельченко.

Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.