Золото преодолело психологическую отметку: металл еще никогда не был столь популярен

Золото еще никогда не было настолько востребованным среди инвесторов и центральных банков. Мировой спрос на золото обновил свой исторический рекорд и превысил отметку в $100 млрд.

Видео дня

Как сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC), в третьем квартале 2024 году объемы спроса на золото достигли 1313 тонн. Это произошло благодаря усилению инвестиционных потоков с Запада, которые компенсировали убывающий аппетит со стороны Азии, отмечают аналитики.

"В этом году спрос со стороны состоятельных частных лиц сместился с преимущественно внебиржевых покупок на развивающихся рынках на гораздо более активные покупки на западном внебиржевом рынке", – объясняет главный рыночный стратег WGC Джон Рид.

Внебиржевые транзакции – это сделки, которые осуществляются через дилеров или непосредственно между покупателями и продавцами без участия биржи.

С начала года стоимость золота выросла более чем на треть, установив несколько рекордов, а 30 октября был обновлен исторический максимум на уровне 2790 долларов за унцию. Это было обусловлено активными покупками металла центральными банками и увеличением спроса со стороны состоятельных инвесторов на фоне снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Также сказывается политическая неопределенность в связи с предстоящими президентскими выборами в США.

На фоне оживления инвестиционных потоков стоимость металла в третьем квартале года выросла на 13%, а общий спрос на золотые ETF, слитки и монеты достиг самых высоких уровней за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Сказывается и интерес со стороны центральных банков – в 2024 году крупнейшими покупателями золота были Польша, Венгрия и Индия.

Также Джон Рид напомнил о росте государственного долга США. Ранее в Международном валютном фонде называли его слишком большим и призвали американские власти решить снизить этот дефицит. "Это основная причина, по которой сообщество внебиржевых операций хочет увеличить свои золотые запасы", – говорит аналитик.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонн. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!