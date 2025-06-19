Золото готовится упасть с пьедестала: новая цена может удивить

Аналитики финансового конгломерата Citi Group прогнозируют, что до конца года котировки на золото упадут ниже 3000 долларов за унцию, а в следующем году – даже до 2500-2700 долларов. Это станет финалом одного из самых мощных ростов на сырьевых биржах.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, говорится в отчете экспертов компании. По их словам, падение может быть обусловлено рядом факторов, а именно:

более слабым инвестиционным спросом;

улучшением перспектив глобального роста;

снижением ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

"Наша работа демонстрирует, что ко второй половине 2026 года цена на золото вернется к уровню примерно 2500-2700 долларов за унцию", – говорится в отчете аналитиков.

По состоянию на утро 19 июня спотовое золото подорожало на 0,2% – до $3374,54 за унцию. Фьючерсы на американское золото снизились до $3391,90 (-0,5%). То есть если прогноз Citi сбудется, стоимость золота упадет на 20-27%.

Они констатируют, что снижение инвестиционного спроса на золото с четвертого квартала 2025 года может быть вызвано даже небольшим улучшением уверенности в глобальном росте по мере вступления в силу стимулирующей бюджетной политики США и смягчения торговой политики Трампа. Также отмечается, что ФРС может с высокими шансами может перейти от ограничительной политики к нейтральной. Финансисты разработали три сценария возможного падения цен на золото:

базовый (60% вероятности) – в течение следующего квартала цена на золото консолидируется выше 3000 долларов за унцию, а затем упадет ниже;

в течение следующего квартала цена на золото консолидируется выше 3000 долларов за унцию, а затем упадет ниже; положительный, или "бычий" (вероятность – 20%) – в третьем квартале 2025 года цены вырастут до нового рекорда из-за беспокойства относительно тарифов, геополитики и стагфляции;

– в третьем квартале 2025 года цены вырастут до нового рекорда из-за беспокойства относительно тарифов, геополитики и стагфляции; негативный, или "медвежий" (вероятность – 20%) – более быстрое решение вопросов пошлин приведет к распродаже золота.

В этом году цена на слитки выросла почти на 30%, установив рекорд в апреле. Спрос на металл стимулировался разрушительными последствиями торговой политики президента США Дональда Трампа и кризисом на Ближнем Востоке. Рост цены подкреплялся опасениями относительно дефицита бюджета США, а также рекордными темпами скупки этого металла центральными банками, которые стремились диверсифицировать резервы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, не все аналитики считают, что стоимость золота упадет. Во Всемирном совете по золоту уверены, что в течение следующих 5 лет запасы золота в центробанках вырастут, а долларов – наоборот, сократятся. Они отметили, что в течение последних трех лет центральные банки стран мира накапливали более 1000 тонн золота ежегодно, тогда как за предыдущее десятилетие этот показатель в среднем составлял 400-500 тонн.

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