Золото еще никогда не было таким дорогим: почему цена взлетела до рекорда

Мировые цены на золото на торгах 11 апреля установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $3200 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это $102 860, или около 4,25 млн грн.

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Об этом свидетельствуют данные Reuters. Так, на торгах 11 апреля спотовое золото выросло на 1,8% до $3 230,75 за унцию. В моменте максимум составлял в $3 237,56.

За неделю слитки подорожали уже более чем на 6%. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,8% – и вовсе до $3234,9.

Рекордный рост произошел на фоне роста спроса на "безопасные" активы, к которым традиционно относится золото. Причиной переживаний инвесторов стало усугубление торговой войны, в особенности между США и Китаем. Кроме того, золото дорожает еще активнее на фоне того, что доллар теряет свои позиции.

"Золото явно рассматривается как излюбленный актив-убежище в мире, потрясенном торговой войной Трампа (президента США Дональда Трампа. – Ред.). Доллар США обесценился, а казначейские облигации США активно распродаются, поскольку вера в США как в надежного торгового партнера уменьшилась", – констатировал стратег по сырьевым товарам в WisdomTree Нитеш Шах.

Речь идет о рекордных взаимных торговых ограничениях, которые США и Китай вводят в последние дни в отношении друг друга. Так, 11 апреля стало известно, что Китай повысит пошлины на все американские товары – сразу на 41%, с 84 до 125%. Ожидается, что новая ставка заработает с 12 апреля.

В то же время общий размер пошлин, установленных США для Китая, достиг 145%. Этого уровня они достигли после того, как президент страны Дональд Трамп подписал указ, повышающий пошлины также на 41%.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

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