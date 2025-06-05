ЖК Park Lake City признан лучшим комплексом года на конкурсе 'Творец года 2025'

Загородный комплекс бизнес-класса Park Lake City от группы компаний DIM одержал победу в номинации "Жилой комплекс года (реализовано)" на главном архитектурно-девелоперском конкурсе "Творец года 2025".

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Церемония награждения состоялась 4 июня 2025 года в рамках ежегодного Украинского строительного конгресса, который проходил в КВЦ "Парковый" в Киеве.

В этом году на конкурс было представлено более 300 работ. Отбор победителей осуществляли независимое жюри и квалификационная комиссия, в состав которой вошли ведущие архитекторы Украины: Виктор Кудин, Дмитрий Васильев, Юлиан Чаплинский, Дмитрий Аранчий, Марко Савицкий, Анна Искиердо, Андрей Миргородский и другие.

Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM: "Это признание многолетней работы всей команды DIM. Мы создаем по-настоящему качественные проекты – со своей философией, глубиной и выразительной эстетикой. Высокая оценка комплекса Park Lake City ведущими архитекторами Украины – это мощная поддержка и мотивация продолжать создавать пространства, продлевающие жизнь".

Park Lake City – первый загородный комплекс бизнес-класса новой формации, расположенный всего в 15 минутах от Киева. Комплекс окружен природой, а из окон квартир открываются прекрасные виды на окружающие холмы и собственный водоем. Вокруг водоема расположена прогулочная зона в 1,5 км, с беговыми дорожками, релакс-парком и зонами барбекю.

Премиальное благоустройство, собственная артезианская скважина, детские и спортивные площадки и развитая инфраструктура обеспечивают жителям максимальный комфорт и качество жизни. Сейчас группа компаний DIM продолжает реализацию 8 домов квартала Park Lake City VITA, завершение строительства которых запланировано в 2025-2026 годах.