Зарплаты выросли более чем на 10 тыс. грн: кого в Украине активно ищут работодатели

В Украине сейчас больше всего ищут разнорабочих, водителей, грузчиков и упаковщиков, и готовы платить за эти должности от 20 до 33 тысяч гривен. В то же время, пять лет назад зарплаты были значительно ниже – водителям предлагали около 17,5 тысячи гривен, а уборщицам только 7 тысяч, ведь рынок тогда был более стабильным и спрос на персонал меньше.

Об этом свидетельствует исследование одного из крупных кадровых порталов. Последние пять лет украинский рынок труда переживал существенные изменения, но при этом сохранил ряд стабильных тенденций .

Данные платформы демонстрируют, что даже несмотря на пандемию, экономические колебания и полномасштабную войну, спрос на рабочие профессии остается высоким. Такие специальности, как разнорабочий, водитель, грузчик или уборщица, ежегодно входят в десятку вакансий, которые получают наибольшее количество откликов, и привлекают работодателей тем, что не требуют специального образования или значительного опыта.

2021 год

Пять лет назад список популярных вакансий почти полностью состоял из рабочих профессий. Лидером по зарплатам были водители, медианная оплата составляла 17 500 грн, тогда как уборщицы получали лишь 7 000 грн. В топ-10 вошли также строители, продавцы, работники гостинично-ресторанной сферы и начинающие студенты. Средние зарплаты по категориям колебались от 9 500 до 16 000 грн.

2022 год

Полномасштабное вторжение кардинально повлияло на структуру вакансий. В десятку популярных добавились охранники, повара и разнорабочие. Зарплатная ситуация стала контрастной: водителям предлагали уже 22 500 грн, тогда как для разнорабочих средняя оплата упала до 650 грн. В то же время зарплаты во многих сферах, особенно для студентов и уборщиц, снизились.

2023 год

Через год после начала войны чаще всего отклики получали вакансии разнорабочих. На рынке появились новые популярные позиции – бариста, промоутеры, продавцы-консультанты. Водители снова возглавили рейтинг по уровню зарплаты (25 000 грн), а меньше всего получали промоутеры (8 750 грн).

2024 год

Структура популярных профессий существенно не изменилась, однако общая оплата выросла. Самые высокие ставки были у водителей – 30 000 грн, самые низкие у уборщиц (10 965 грн). Стабильно высоким оставался спрос на разнорабочих, грузчиков, поваров и продавцов.

2025 год

По состоянию на июль 2025 года в топ-10 появились упаковщики и бариста, что свидетельствует о диверсификации рынка. Водители снова стали лидерами по уровню оплаты (33 000 грн), а уборщицы получали 12 375 грн. Для студентов и начинающих средняя зарплата выросла до 20 000 грн, что почти вдвое больше, чем пять лет назад.

Спрос на рабочие специальности, не требующие длительного обучения, оставался стабильным даже в самые сложные периоды. В то же время рост зарплат за последние пять лет демонстрирует, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям. Особенно заметно поднялись ставки в сферах производства и логистики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Харьковщине, несмотря на обстрелы и экономические риски, бизнес готов платить значительно большие зарплаты за квалифицированных работников. Поварам предлагают до 120 000 грн, менеджерам – 45 000 грн, агрономам – 40 000 грн, но больше всего ищут разнорабочих, сварщиков и водителей.

