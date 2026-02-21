Зарплаты военных с 1 марта: сколько будут платить

В Украине с 1 береня 2026 года денежное обеспечение(зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты. В бюджете на этот год не предусмотрено повышение заработных плат военных.

Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию – это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, который выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет – это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в частности должность, звание.

На какую помощь имеют право военные

В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего, говорится в разъяснении Министерства обороны.

Помощь заплатят при следующих условиях:

Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.

Семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести.

Смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей.

Рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление.

Нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о), справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии, заключение врачебно-консультативной комиссии), в частности в случае:

– заболевания военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В или С;

– пребывания военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением;

– пребывание военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей на лечении онкологического заболевания;

– ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного во время выполнения задач в период действия военного положения;

– ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (мужа), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.

