Зарплаты в Украине пересчитают: озвучен размер новой минималки

В Украине в 2026-м могут впервые с 2024-го провести перерасчет минимальной заработной платы. Согласно прокету Бюджетной декларации, минималка должна вырасти с 8000 до 8688 грн. При том этого повышения недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию.

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Как говорится в публикации OBOZ.UA, в предыдущей Бюджетной декларации правительство заложило заморозку социальных стандартов на три года (а это фактически катастрофическое падение доходов для отдельных категорий бюджетников, пенсионеров, выплаты которых приближены к минимальным). В новом документе говорится о том, что минималка будет расти такими темпами:

с 1 января 2026 года - 8 688 грн;

с 1 января 2027 года - 9 374 грн;

с 1 января 2028 года - 10 059 грн.

Размер фактического прожиточного минимума рассчитывает Минсоцполитики. И если посчитать по ценам февраля 2025-го (последние данные), окажется, что украинцу нужно зарабатывать минимум 10 600,5 грн. И это на 2600,5 грн больше, чем минимальная зарплата в Украине. То есть гражданин, который работает полный день, может находиться за чертой бедности.

К сожалению, эта ситуация не исправится. Фактический прожиточный минимум для взрослого человека в феврале 2025-го все еще будет больше минимальной зарплаты даже по состоянию на 2028-й. Всего минималку получают около 1,5 млн украинцев. Значительная часть из них - это те, кто остальную зарплату получает в конвертах. Однако есть и те, кто действительно работает за 8 тыс. грн. Государственный центр занятости опубликовал более 9,1 тыс. вакансий с такой зарплатой.

Средний показатель минималки для ОЭСР - 55% от средней зарплаты. В Украине по состоянию на сейчас этот показатель составляет лишь около 33% средней зарплаты. Без повышения минималки в ближайшее время уровень бедности среди работающих будет только расти. При этом такое решение также негативно повлияет и на уровень тенизации зарплат. Работодателям приходится повышать зарплаты, а вместе со средней зарплатой должна расти и минималка.

Страны ЕС, определяя уровень минимальной зарплаты, ориентируются на Директиву 2022/2041. Когда Украина станет членом Евросоюза, она так же должна выполнять предусмотренные указанным документом требования. "Государства-члены должны использовать индикативные эталонные значения, чтобы управлять их оценкой адекватности установленной законом минимальной заработной платы. С этой целью они могут использовать ориентировочные контрольные значения, которые обычно есть на международном уровне, такие как 50-60% средней заработной платы, и/или ориентировочные контрольные значения, применяемые на национальном уровне", - говорится в документе.

Такими национальными ориентирами могут быть сравнение минимальной зарплаты с порогом бедности и покупательной способностью минимальной заработной платы. Если по состоянию на сейчас использовать "норматив" в 50-60% от средней зарплаты, то минималка была бы на уровне 12,2-14,6 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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