Украинцам пересчитают зарплаты: какую минималку установят, названы новые суммы

В Украине минимальная зарплата в следующем году может вырасти с 8000 до 8688 грн. Окончательное решение еще не принято, однако такой рост предусмотрен проектом бюджетной декларации.

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Об этом заместитель председателя комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале. Народный депутат озвучил размеры минималки, которые предусмотрены в проекте бюджетной декларации. Так, речь идет о таких суммах:

в 2026 году - 8 688 грн

в 2027 году - 9 374 грн

в 2028 году - 10 059 грн

При этом инфляция в следующем году составит 9,7%, в 2027-м - 7,1%, а в 2028-м - 5,6%. "Напомню, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 01 июня, поэтому еще что-то может измениться. Но не думаю что существенно", – написал Железняк.

Как говорится в данных Евростата, самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в Болгарии - 551 евро. А самая большая в Люксембурге - 2638 евро. За пределами Европы есть ряд стран, где минималка даже меньше, чем в Украине.

Сейчас 30 из 38 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) имеют законодательно установленную минимальную заработную плату, минимальная заработная плата также существует в большинстве стран с развивающейся экономикой, которые не входит в ОЭСР. В восьми странах ОЭСР, где законодательно установленный минимум не определен (Австрия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария), коллективные договоры на уровне отраслей или профессий включают фактические минимальные размеры заработной платы для значительной части рабочей силы.

Средний показатель минималки для ОЭСР – 55% от средней зарплаты. В Украине по состоянию на сейчас этот показатель составляет лишь около 33% средней зарплаты. Без повышения минималки в ближайшее время уровень бедности среди работающих будет только расти. При этом такое решение также негативно повлияет и на уровень тенизации зарплат. Работодателям приходится повышать зарплаты, а вместе со средней зарплатой должна расти и минималка.

Страны ЕС, определяя уровень минимальной зарплаты, ориентируются на Директиву 2022/2041. Когда Украина станет членом Евросоюза, она так же должна выполнять предусмотренные указанным документом требования. "Государства-члены должны использовать индикативные эталонные значения, чтобы управлять их оценкой адекватности установленной законом минимальной заработной платы. С этой целью они могут использовать ориентировочные контрольные значения, которые обычно есть на международном уровне, такие как 50-60% средней заработной платы, и/или ориентировочные контрольные значения, применяемые на национальном уровне", – говорится в документе.

Такими национальными ориентирами могут быть сравнение минимальной зарплаты с порогом бедности и покупательной способностью минимальной заработной платы. Если по состоянию на сейчас использовать "норматив" в 50-60% от средней зарплаты, то минималка была бы на уровне 12,2-14,6 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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