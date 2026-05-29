Зарплаты в Киеве уже не самые высокие в Украине: где начали платить больше всего

В Украине массово растут зарплаты – за год выплаты в некоторых областных центрах увеличились на 18-20%. Теперь зарплаты в Ивано-Франковске и Ужгороде уже почти догнали киевские, но в целом лидером остается Львов.

Таковы результаты нового исследования, которое опубликовал один из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что речь идет именно о медианных зарплатах (половина зарплат – меньше этого показателя, а половина – выше).

Города-лидеры по росту зарплат

Самые высокие темпы прироста на уровне +20% продемонстрировали Винница и Хмельницкий (медианная зарплата достигла 27 тыс. грн), а также Ивано-Франковск (30 тыс. грн). Зато во Львове, который остается абсолютным лидером по уровню выплат в Украине прирост составил 19%(32,7 тыс. грн).

Так же взлетели оклады в Ровно – до 28,5 тыс. грн. Чуть меньше выросли зарплаты в Киеве и Ужгороде – на 18% (до 31,2 и 30 тыс. грн соответственно). Кроме того, заметный скачок на +16% произошел на юге и востоке: в Николаеве (22,5 тыс. грн) и Сумах (22 тыс. грн).

Посредственный рост зарплат

В большинстве областных центров повышение заработных плат колеблется в пределах 11-15%:

14-15%: Одесса (27,5 тыс. грн), Днепр (25,7 тыс. грн), Харьков (25 тыс. грн) и Житомир (23,8 тыс. грн).

около 13%: Черкассы (25,5 тыс. грн), Чернигов (22,5 тыс. грн) и Запорожье (22,5 тыс. грн).

11%: Тернополь (27,8 тыс. грн) и Луцк (27,7 тыс. грн).

Где произошли минимальные изменения

Наименее заметно рынок труда отреагировал в центре страны: в Кропивницком и Полтаве зарплаты поднялись лишь на +10% (до уровня 22–22,5 тыс. грн). Среди западных областей самую низкую динамику показали Черновцы – здесь зафиксировали прирост +9% (до 26,5 тыс. грн).

Худшая ситуация наблюдается в Херсоне. Из-за факторов безопасности и близости к линии фронта медианная зарплата в городе фактически застыла на прошлогоднем уровне, добавив символические +0,3%, и составляет 20 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

