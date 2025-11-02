Зарплаты украинцев существенно выросли: в каких сферах традиционно платят больше

В сентябре 2025 года средняя зарплата по Украине выросла до 26 623 грн из-за повышения доходов в крупных городах и высокодоходных отраслях. Больше всего получают работники сферы информации и телекоммуникаций, а меньше всего – в образовании и здравоохранении, тогда как в Черновицкой и Кировоградской областях зарплаты остаются самыми низкими.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Традиционно самые высокие заработные платы фиксируются в крупных экономических центрах. Больше всего получают в Киеве – средняя зарплата здесь составляет 40 111 грн .

Высокие показатели также в Луганской области (32 952 грн) и Днепропетровской области (27 416 грн). Зато самые низкие доходы зафиксированы в Черновицкой области (18 841 грн) и Кировоградской области (19 065 грн), что свидетельствует о значительных региональных различиях в оплате труда.

Самые большие зарплаты традиционно наблюдаются в сферах, связанных с высокой квалификацией и специализированными услугами. Так, информация и телекоммуникации обеспечивают средний доход в 64 330 грн, авиационный транспорт – 57 028 грн, а финансовая и страховая деятельность – 50 706 грн.

Зато в отраслях, где преобладает социальная и государственная поддержка, средние зарплаты остаются самыми низкими. Например, в сфере образования средний доход составляет всего 16 901 грн, в здравоохранении и предоставлении социальной помощи – 18 469 грн, а временное размещение и организация питания – 18 807 грн.

По состоянию на 1 октября 2025 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляла 3,7 млрд грн, что подчеркивает наличие проблем в части финансовой дисциплины предприятий. Несмотря на рост средней зарплаты, статистика свидетельствует о значительном неравенстве в доходах в зависимости от региона и отрасли, а также о необходимости улучшения своевременности выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих специальностей – дефицит таких работников испытывают 3 из 5 компаний на рынке. Это соответствующим образом влияет на зарплаты, которые им предлагают.

