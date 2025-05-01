Зарплаты украинцам пересчитали: какой теперь размер и у кого резко выросли

В Украине средняя зарплата на 1 мая составляет 24,5 тыс. грн. При этом за год размер зарплат вырос на 23%. Наибольшие темпы роста зафиксированы для таких специальностей: инвестиционный аналитик, медиабайер, прачечная и вахтер.

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Об этом говорится в данных открытой статистики work.ua. Так, согласно данным портала, количество вакансий за год снизилось на 12% и сейчас находится на уровне 86,9 тыс.

"Средняя зарплата в Украине – 24500 грн. Это на 23% больше, если сравнивать с апрелем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 169 151 вакансии, размещенной на Work.ua в Украине за последние 3 месяца", – отмечают аналитики.

При этом для ряда специалистов зарплаты выросли более чем на 50%. Речь идет, в том числе, и о предложениях для поисковиков без высшего образования. Да, праля может в среднем зарабатывать в Украине 17,5 тыс. грн, а это на 59% больше, чем годом ранее.

Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+82%)

Медиабайер – 65 000 грн (+63%)

Праля – 17 500 грн (+59%)

Вахтер12 600 грн (+58%)

Руководитель отдела закупок – 55 000 грн (+57%)

Экономист отделения банка – 32 000 грн (+52%)

Дерматолог – 45 000 грн (+50%)

Инструктор в автошколу – 37 500 грн (+50%)

Начальник охраны – 31 500 грн (+50%)

Ортодонт – 60 000 грн (+50%)

Напомним, номинальная зарплата в Украине, согласно текущему прогнозу Нацбанка, в 2025-м вырастет на 17%, в 2026-м - на 9,4%, а в 2027-м - на 8,1%. В то же время, реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличится в этом году на 3,9%. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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