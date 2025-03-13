Зарплаты чиновников в Украине упали на 30 тыс. грн: где госслужащим платят больше

Средняя зарплата украинского госслужащего в начале 2025 сократилась почти в 1,5 раза. В январе чиновники в среднем получили на 30,5 тыс. грн меньше, чем в декабре. Впрочем, она все еще зарабатывает вдвое больше, чем обычные украинцы.

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Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти в январе-2025 составляет 49,25 тыс. грн. В то же время в конце прошлого года средняя выплата чиновникам составила 79,8 тыс. грн, но следует учитывать, что конец года – период выплаты премий на других надбавок.

Также можно обратить внимание на то, что среди государственных учреждений исчезли те, где платят в среднем более 100 тысяч. грн. Сейчас больше всего получают у следующих:

Антимонопольный комитет – 76 тыс. грн;

– 76 тыс. грн; Национальное агентство по предотвращению коррупции – 75,8 тыс. грн;

– 75,8 тыс. грн; Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 66,6 тыс. грн;

– 66,6 тыс. грн; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 66,3 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 65,1 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации Украины – 63,1 тыс. грн;

Аппарат Верховной рады – 61,3 тыс. грн;

Секретариат Кабинета министров – 60,9 тыс. грн;

Государственно налоговая служба – 59,6 тыс. грн;

Государственное управление делами – 58,7 тыс. грн.

Впрочем, это только средние данные. Зарплаты руководства министерств и ведомств – в разы выше, и в январе они в среднем составили 106,95 тыс. грн. Больше всего получили руководители таких учреждений:

Государственная служба финмониторинга – 423,53 тыс. грн;

– 423,53 тыс. грн; Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 232,3 тыс. грн;

Национальное агентство по предотвращению коррупции – 230,86 тыс. грн.

Следует отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитываются с учетом ряда факторов. Главные составляющие дохода:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Можно обратить внимание, что, несмотря на существенное сокращение выплат, украинские чиновники продолжают получать несопоставимо высокие зарплаты. В то же время, по данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале 2024 года средняя зарплата работников в Украине составила 24,1 тыс. грн, что вдвое меньше, чем у госслужащих.

Также OBOZ.UA сообщал, что за год в Украине средняя зарплата выросла на 18% до 23,5 тыс. грн. При этом в марте 2024-го украинцы в среднем зарабатывали всего 20 тыс. грн. Более 50 тыс. грн без высшего образования в среднем зарабатывают водители-международники, фермеры, риелторы и автомаляры

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