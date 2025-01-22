Зарплаты чиновников в Украине резко выросли: получать 100 тыс. гривен стали значительно чаще

Средняя зарплата украинских госслужащих в декабре почти на 18 тысяч гривен по сравнению с предыдущим месяцем и теперь почти в четыре раза превышает средние выплаты, которые предлагают работодатели украинцам. А за 100 тысяч гривен средние зарплаты переступили сразу в 10 государственных учреждениях.

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Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти составляет 79,8 тыс. грн. В то же время, большие кадровые порталы предлагают украинцам значительно меньшие зарплаты, а именно 20,9-21,1 тыс. грн в декабре.

В последние месяцы в Украине растет количество государственных учреждений, где платят в среднем более 100 тыс. грн. А больше всего получают у следующих:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 134,6 тыс. грн;

Министерство иностранных дел – 125 тыс. грн;

Госслужба по этнополитике и свободе совести – 122,3 тыс. грн;

Антимонопольный комитет – 118,2 тыс. грн;

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 109 тыс. грн;

Счетная палата – 105,3 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации Украины – 104,1 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 102,6 тыс. грн;

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – 102,1 тыс. грн;

Фонд государственного имущества – 100,7 тыс. грн.

Заметнее всего зарплаты выросли в Минкульте, МИД, Госслужбе по этнополитике и свободе совести – в 2-2,75 раза. В то же время в некоторых государственных учреждениях начали платить даже меньше, в частности в комитете по Национальной премии Украины имени Бориса Патона, Министерстве энергетики, Центральной избирательной комиссии и даже Антимонопольном комитете, который, несмотря на это, уже месяц остается в топе по средним зарплатам.

Конечно, реальные зарплаты зависят от занимаемой должности, но рост зарплат больше всего ощутили на себе представители руководящего состава и руководители структурных подразделений. В декабре они получили на 30–40 тыс. грн больше, чем в ноябре. В то же время зарплаты обычных рабочих и обслуживающих работников увеличились всего на 1,6-6 тыс. грн.

Следует отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитываются с учетом ряда факторов. Главные составляющие дохода:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

И именно новогодними и годовыми премиями можно объяснить значительный рост зарплат украинских чиновников. Впрочем, тогда как большие выплаты руководителям госучреждений свидетельствуют о приоритетности этих органов в системе государственного управления. Хотя общественность и эксперты неоднократно поднимали вопрос о целесообразности таких высоких зарплат, учитывая финансовую ситуацию в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировали самые низкие зарплаты в Украине – в среднем 17-18 тысяч гривен. Меньше всего сейчас платят в сферах образования, культуры и административной деятельности, где зарплаты не превышают 19 тысяч гривен.

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