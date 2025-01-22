В Украине изменилась средняя зарплата: в каких регионах предлагают меньше всего

Низкие зарплаты в Украине в начале года зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, где средний уровень составляет 17-18 тысяч гривен. Меньше сейчас платят в сферах образования, культуры и административной деятельности, где зарплаты не превышают 19 тысяч гривен.

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Об этом свидетельствуют данные профильного кадрового портала. Украинцы активно ищут работу с конкурентными зарплатами, однако уровень оплаты существенно зависит от нескольких факторов:

экономического развития региона;

спроса на определенные профессии;

квалификации работников.

Средняя зарплата в 21-22 тысяч гривен свидетельствует о том, что есть как высокооплачиваемые сферы (например, IT или медицина), так и отрасли с минимальной оплатой труда. Меньше сейчас платят в следующих областях:

Черновицкая область – 17 000 грн;

– Тернопольская область – 17500 грн;

– Хмельницкая область – 18 000 грн;

– Волынская область – 18 200 грн;

– Житомирская область – 18500 грн.

Эти регионы обычно имеют меньшее количество высокооплачиваемых вакансий из-за низкого уровня индустриального развития или ограниченного количества крупных предприятий. Отрасли с наименьшими средними зарплатами:

образование, наука – 17 914 грн: несмотря на важность профессий в этой сфере, уровень оплаты остается низким из-за недостаточного государственного финансирования;

– несмотря на важность профессий в этой сфере, уровень оплаты остается низким из-за недостаточного государственного финансирования; культура, музыка, шоу-бизнес – 18 557 грн: эта отрасль имеет высокий уровень конкуренции, а большинство работников работают на неполный рабочий день;

– эта отрасль имеет высокий уровень конкуренции, а большинство работников работают на неполный рабочий день; секретариат, делопроизводство, административно-хозяйственная деятельность – 19 093 грн: спрос на эти профессии стабильный, но зарплаты остаются на низком уровне из-за ограниченного набора обязанностей;

– спрос на эти профессии стабильный, но зарплаты остаются на низком уровне из-за ограниченного набора обязанностей; финансы, банковское дело – 19 949 грн.: средний уровень оплаты отражает разницу между зарплатами руководителей и работников среднего звена;

– средний уровень оплаты отражает разницу между зарплатами руководителей и работников среднего звена; бухгалтерия, аудит – 19 984 грн: небольшие предприятия предлагают минимальные зарплаты из-за экономии бюджета.

Согласно данным кадрового портала, украинцы активно пересматривают вакансии в областях с высоким уровнем оплаты, таких как IT, маркетинг и медицина. При этом в регионах с низким средним уровнем зарплат конкуренция за такие вакансии растет.

Украинцы также ищут способы повышения своей квалификации, например, проходя дополнительные курсы или приобретая новые профессиональные навыки. Это позволяет им претендовать на лучшие условия труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в январе 2025-го на 100 вакансий в неделю разместили всего 168 резюме. И хотя экономическая ситуация за годы полномасштабной войны ухудшилась, возник значительный дефицит кадров.

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