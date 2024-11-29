Зарплатный лимит и оформление только в Дії: что будет с бронированием от мобилизации с 1 декабря

С 1 декабря в Украине возобновляется бронирование работников предприятий от мобилизации – причем исключительно через портал Дія. Бумажных приказов о бронировании больше не будет. Обновились и другие условия выдачи "брони" – критериев для предприятий стало три, добавился зарплатный лимит.

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Также, чтобы бронировать работников, работодатель должен подтвердить критичность до 28 февраля 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Ожидается, что полностью цифровизованное бронирование в Дії позволит проводить процедуру быстро и без коррупции. Также предполагается, что налоги с одного забронированного работника за год позволят обеспечить одного военного – около 1,2 млн грн на человека.

Дополнительные критерии для предприятий: что изменилось

С 1 декабря, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать трем критериям одновременно:

1. Средняя зарплата – не ниже 2,5 минимальных. По состоянию на 29 ноября – это 20 тыс. грн.

2. Отсутствие налоговых долгов.

3. Один из таких критериев:

резидентство в Дія.City;

1,5 млн евро или более уплаченных налогов за год;

32 млн евро или более поступлений;

важность для национальной экономики или потребностей территориальной громады.

"Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать до 28 февраля. Новых работников смогут бронировать сразу, ни один срок отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Помимо государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія", – объяснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Чтобы получить или подтвердить критичность, предприятие должно собрать пакет документов. Они, в свою очередь, должны подтверждать соответствие указанным критериям. Документы подаются в профильный госорган.

"Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент Дія.City — в Минцифру. Уплачиваете более 1,5+ млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важны для национальной экономики – в Минэкономики", – объяснил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, во время проверок в Украине право бронировать сотрудников забрали у 5% предприятий. Одна из причин лишения такого права – резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятия статуса критически важного.

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