В Украине стремительно дорожает алкоголь: на сколько выросла стоимость и почему

В Украине в 2025 году алкоголь значительно подорожал. В частности, пиво на 11,3%, вино на 7,8%, водка на 2,2%. Отмечается, что это произошло из-за поднятия минимальных цен на вино правительством, а также влияния рыночных факторов – курс валют, логистика, урожай и конкуренция с импортом.

Видео дня

О причинах подорожания рассказали в Центре экономической стратегии. Отмечается, что изменения выглядят неравномерными, ведь именно вино демонстрирует наиболее ощутимое подорожание в относительном измерении.

Главной причиной является политика правительства относительно минимальных розничных цен на алкоголь. Осенью 2024 года впервые за шесть лет состоялся их пересмотр. Наибольшее повышение коснулось именно винодельческой продукции – сразу +50%. Для водки, рома или джина изменения не произошли, что и привело к дисбалансу: дешевые вина оказались дороже части крепкого алкоголя.

Экономист Центра экономической стратегии объясняет, что такая политика имеет четкую социальную цель, а именно снизить уровень потребления дешевых напитков сомнительного качества, вытеснить с рынка производителей, которые конкурируют только ценой, и уменьшить количество отравлений и зависимости. Международный опыт подтверждает эффективность этого подхода: в странах, где минимальные цены вводились, уровень госпитализаций от алкоголя падал на 2-9%, а проблемы с зависимостью уменьшались на 4-9% ежегодно.

Однако цена вина зависит не только от государственных решений. Президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная в комментарии СМИ отмечает:

курсовые колебания и проблемы с логистикой повышают себестоимость;

дефицит рабочей силы усложняет производство;

покупатели часто отдают предпочтение импортному вину, считая его более качественным, что давит на украинских производителей.

Дополнительным риском остаются погодные условия. Урожай винограда напрямую влияет на цену нового вина, и даже несколько дождливых недель способны существенно изменить ситуацию на рынке.

На полках супермаркетов растет доля дешевых иностранных вин, которые конкурируют с отечественными производителями. Украинские торговые сети пытаются поддержать локальных виноделов через фестивали, дегустации и увеличение ассортимента, но борьба с импортом остается непростой. Интересно, что, по социологическим опросам, после начала полномасштабной войны украинцы стали меньше пить:

21,5% снизили потребление алкоголя;

снизили потребление алкоголя; 6,8% отказались совсем;

отказались совсем; лишь 5,5% стали пить чаще.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на достаточное количество зерна в Украине, его качество остается проблемой – агропроизводители неохотно отдают на внутренний рынок зерно второго класса, необходимое для муки высшего сорта. Это означает, что цены на хлеб до конца 2025 года могут вырасти на 20%, и производителям придется балансировать между качеством и стоимостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!