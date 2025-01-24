Бывшему таможеннику "светит" 10 лет тюрьмы за незаконное обогащение: что накупил

Бывшего таможенника Львовской таможни подозревают в незаконном обогащении – он приобрел необоснованных активов – земельных участков, автомобилей и пр. – более чем на 12 млн грн. За это ему "светит", среди прочего, от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Там отметили, что "подозрительными" активами бывшего таможенника являются:

жилой дом в Днепропетровской области;

22 земельных участка в Днепропетровской и Львовской областях;

автомобили – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ;

прицеп и водное средство Brig Falkon 450L;

экскаватор "ЭО-2621".

"Все эти активы он оформлял на себя и на близких – жену, отца и тестя. Его подозревают в незаконном обогащении. (ст. 368-5 УК Украины)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители намерены добиваться в суде наложении ареста на указанные активы.

Суд продолжил арест главы Хмельницкой МСЭК

Тем временем, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил почти до конца марта 2025 года срок содержания под стражей главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении. В то же время ей уменьшили залог с 280 до 260 млн грн.

При этом ранее суд уже уменьшал ей размер залога. С 300 до 280 млн грн.

"Срок действия (ареста. – Ред.) – 60 суток, то есть до 23 марта 2025 года включительно. Вместе с тем следственный судья определила другой размер залога, который составляет 260 млн грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, руководитель Шевченковского райсуда Алина Зборщик, официально получая 27 тыс. грн в месяц, пользуется незадекларированными домомо в Киевской области и элитым авто. В частности, мать Зборщик владеет бизнесом в оккупированном Луганске.

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