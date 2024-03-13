Запрет на экспорт голубого топлива создал сложную ситуацию на газовом рынке, – Ильин

Из-за запрета на экспорт природного газа на газовом рынке возникла сложная ситуация.

Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Арсен Ильин.

"С газом ситуация сложная, потому что экспорт запрещен, а "Нафтогаз" в 2022 году ушел с биржевого рынка, затем возвращался. "Нефтегаз" является основным маркет-мейкером, поэтому если его нет на рынке, то говорить о каких-то индикаторов сложно", - сказал он.

Ильин напомнил, что в 2023 году "Нафтогаз" присутствовал на рынке и тогда газ возвращался на биржу.

Он подчеркнул, что в настоящее время газовый рынок действует с большими ограничениями.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.