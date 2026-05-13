Заплатят за "серые" iPhone 350 тыс. грн штрафа: сеть магазинов техники проиграла суд

Сеть магазинов "Ябко" (ООО "Спешлтех") проиграла суд налоговикам и должна уплатить более 347 тысяч гривен штрафа из-за отсутствия документов на технику Apple общей стоимостью более 308 тысяч гривен, которую обнаружили во время проверки в магазине в Ривном. Суд признал законными действия налоговой и подтвердил, что непредоставление документов на товар во время проверки является достаточным основанием для финансовых санкций.

Об этом говорится в деле № 380/6048/25 Львовского окружного административного суда, на которое обратил внимание проект "Судом по схемам". Согласно документу, компании было отказано в удовлетворении иска, оставив в силе штраф в размере 347 579,80 гривны.

Как началось дело

События разворачивались вокруг одного из магазинов сети "Ябко", расположенного в Ровно на улице Александра Борисенко. В ноябре 2024 года налоговая служба провела там фактическую проверку после получения информации о возможных нарушениях при продаже дорогой техники Apple.

По данным налоговиков, речь шла о реализации товаров без надлежащего применения регистраторов расчетных операций (РРО), а также без документов, подтверждающих происхождение продукции и ее внесение в официальный товарный учет. Во время проверки инспекторы обнаружили на витринах и в торговом зале несколько единиц техники Apple, в частности:

iPhone 13 Starlight;

iPhone 12 White;

iPhone 13 Midnight.

Общая стоимость товаров, на которые продавец не смог предоставить никаких подтверждающих документов, составила 308 827 гривен. После наложения штрафа владелец магазина ООО "Спешлтех" подал иск в суд с требованием отменить решение налоговой.

В компании настаивали, что проверка была проведена с нарушениями. Среди основных аргументов истца были следующие:

приказ на проведение проверки якобы не содержал достаточного обоснования;

налоговая не указала конкретных причин для визита;

все необходимые документы, по словам представителей компании, были предоставлены контролирующему органу.

Фактически бизнес пытался доказать, что сама процедура проверки была незаконной, а значит и наложенный штраф должен быть отменен. Государственная налоговая служба, в свою очередь, предоставила суду собственные доказательства и объяснения.

В частности, в материалах дела содержалось письмо, где отмечалось, что налоговики осуществляли мониторинг открытых источников, включая YouTube-каналы и другие онлайн-площадки. По результатам такого анализа было установлено, что техника Apple в отдельных магазинах сети могла реализовываться через неофициальные способы оплаты:

переводы "с карты на карту";

расчеты в криптовалюте;

продажи без выдачи фискальных чеков.

Именно эта информация и стала основанием для фактической проверки. В решении от 17 апреля 2026 года суд отметил несколько ключевых моментов. Суд напомнил, что все субъекты хозяйствования обязаны вести учет товарных запасов и продавать только ту продукцию, которая официально внесена в соответствующую документацию.

Отсутствие документов на товар означает нарушение законодательства, независимо от того, был ли сам товар физически присутствует в магазине. Суд отдельно подчеркнул, что непредоставление подтверждающих документов на момент начала проверки уже само по себе является достаточным основанием для применения штрафных санкций.

То есть даже если документы существовали, но не были предоставлены вовремя, это не освобождает от ответственности. Аргументы компании о незаконности самой проверки также не убедили суд. Судья признала, что информация о возможных нарушениях, полученная налоговой, была достаточным основанием для проведения контрольного мероприятия.

