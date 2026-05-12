В Украине начались массовые обыски vape-магазинов: правоохранители ищут нелегальные схемы

В Киеве, Львове, Одессе и других крупных городах Украины БЭБ (Бюро экономической безопасности) и Нацполиция проводят масштабные обыски в магазинах электронных сигарет, на складах и производствах жидкостей для вейпов. Правоохранители проверяют возможные схемы нелегальной продажи, контрабанды и уклонения от уплаты налогов на фоне борьбы с миллиардным "черным рынком" табачной продукции.

Об этом сообщил ряд медиа, в частности журналист Евгений Плинский. По его словам, масштабы действий силовиков свидетельствуют об одной из крупнейших кампаний против нелегального рынка вейпов за последние годы. Чуть позже информацию подтвердил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщают источники, проверки стартовали сразу в нескольких крупных городах страны. Основное внимание правоохранителей сосредоточено на сетях продажи электронных сигарет, жидкостей для вейпов и комплектующих, которые могут реализовываться без надлежащих документов или с нарушением налогового законодательства.

Речь идет не только о небольших торговых точках в торгово-развлекательных центрах, но и о крупных складах, логистических помещениях и даже производствах жидкостей для электронных сигарет. По словам Плинского, изъятие продукции происходят также на линиях производства "самозамесов" – жидкостей, которые часто изготавливают локально и продают без официальной сертификации.

По словам Железняка, БЭБ и полиция нанесли "массовый удар по огромной сети нелегальных вейпов". Нардеп положительно оценил действия правоохранителей и заявил, что ожидает официальных сообщений от силовых структур уже в ближайшее время.

В последние годы рынок электронных сигарет в Украине рос чрезвычайно быстро. В то же время вместе с легальными продавцами активно расширялся и "серый" сегмент – продукция без акцизов, контрабандные поставки и нелегальное производство жидкостей.

Правоохранители неоднократно обращали внимание на то, что часть вейп-продукции попадает на украинский рынок без уплаты налогов и без надлежащего контроля качества. Из-за этого бюджет ежегодно может терять значительные суммы от неуплаченных акцизов и налогов.

Сейчас официальных детальных заявлений от БЭБ или Национальной полиции еще не обнародовали. В то же время источники сообщают, что проверки могут продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоговая провела проверки сетей ювелирных магазинов. По их результатам выяснилось, что крупные компании дробят свой бизнес на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), занижают официальные зарплаты работников и избегают уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

