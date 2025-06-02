России срочно нужны "дешевые" деньги: Кремль начал открыто давить на Центробанк

В России обострился конфликт между правительством и Центробанком из-за рекордной учетной ставки в 21%, которая сдерживает экономику и блокирует инвестиции в гражданский сектор. Кремль, на фоне падения доходов и роста дефицита бюджета, давит на Эльвиру Набиуллину (председатель Центробанка) с требованием снизить ставку уже в июне, чтобы "влить деньги" в экономику и избежать рецессии.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. В России разразился внутренний конфликт между правительством и Центральным банком, который постепенно выходит в публичную плоскость.

Причина проста и громкая - денег больше нет. Кремль пытается оживить экономику на фоне растущего дефицита бюджета и падения доходов от нефти и газа. Но главной преградой для этого правительство считает жесткую монетарную политику Набиуллиной, которая с октября 2024 года удерживает ключевую ставку на уровне 21%.

Правительство, в частности Минфин и Минэкономики, прямо намекают, что время снижать ставку пришло. Министр финансов Антон Силуанов заявил о "пространстве для маневра", а глава Минэкономики Максим Решетников предупредил о риске чрезмерного охлаждения экономики. Первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий промышленность, также присоединился к хору недовольных.

Давление нарастает накануне заседания Центробанка, которое должно состояться в ближайшую пятницу. В Кремле хотят видеть снижение уже на этой неделе. Набиуллина держит жесткую позицию - мол, ставка в 21% необходима, чтобы обуздать инфляцию, которая достигала более 10%. В апреле она снизилась до 6,2%, но с учетом сезонности – рост еще не стабилизирован.

Впрочем, ставка в 21% - это фактическое удушение всей гражданской экономики, которая не работает на оборонку. Компании массово отказываются от инвестиций, проекты замораживаются, финансирование происходит только из старых резервов. Например, гигант "Северсталь" сообщил о 33 миллиардах рублей оттока средств и полной заморозке инвестпрограммы. Другие компании отменяют дивиденды за 2024 год.

Российская экономика растет только благодаря госзаказам на войну - военная промышленность перегружена, а вот другие отрасли стагнируют. По данным Центра макроэкономического анализа РФ, производство гражданских товаров падает на 0,8% ежемесячно, а в первом квартале ВВП снизился на 1,2% в квартальном исчислении.

Аналитики Bloomberg прямо заявляют, что нынешние условия позволяют снизить ставку на 2-3 п.п. - до 18-19% уже в июне. Но Набиуллина все еще стоит на своем - мол, "жесткая политика уже работает", и призывает к терпению. Однако Кремлю уже не до теорий. Падение энергодоходов, возросший втрое бюджетный дефицит, сокращение экспорта - все это требует срочного "вливания жизни" в экономику.

Парадокс в том, что сама Набиуллина раньше была героем режима, стабилизировала экономику после вторжения, вводила валютные ограничения и контролировала отток капитала. Теперь же ее стратегия стала обузой для Кремля. Пока что официальной позиции нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам прогнозируют наступление банковского кризиса. Интересно и то, что неутешительные прогнозы сразу по трем сценариям представили аналитики, которые считаются близкими к власти РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!