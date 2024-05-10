Запасы фермеров на исходе: в Украине вырастут цены на один из основных овощей

В украинских магазинах растут цены на прошлогоднюю морковь. Это объясняется тем, что сельскохозяйственные хозяйства фактически исчерпали запасы овоща, а спрос на него остается высоким.

В этой связи аграрии, у которых все еще есть определенные объемы моркови, могут в дальнейшем повышать отпускные цены, утверждают аналитики EastFruit.

"Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – говорят аналитики.

Ключевые игроки рынка констатируют увеличение торговой активности на рынке моркови в Украине. На фоне сезонного сокращения запасов овощей в местных хозяйствах это привело к дефициту качественной моркови на рынке.

В прошлом году на украинском рынке моркови была такая же ситуация. Тогда цены на качественную продукцию были в среднем в 3,4 раза выше.

Цены на морковь в супермаркетах

Согласно данным " Минфина ", в апреле средняя стоимость моркови составляла 11,28 грн. Тем временем в крупнейших торговых сетях Украины цены на старую морковь варьируются от 9,9 до 30 грн за килограмм:

NOVUS – 9,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 11,9 грн/кг;

"Мегамаркет" – 30 грн/кг;

METRO – 13,9 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал о падении цен на морковь в Украине. В апреле закупочные цены, по которым фермеры продавали свою продукцию, снизились до 8-10 гривен за килограмм и приблизились к уровню 2020 года.

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