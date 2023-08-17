Отключение "авиационного SWIFT": Россия может остаться без международных авиарейсов
Российские и иностранные авиаперевозчики могут столкнуться с проблемами при выполнении рейсов между РФ и другими странами осенью 2023 года. Затруднения могут возникнуть после отключения страны-агрессорки от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации – компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA).
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в российских и зарубежных авиакомпаниях. Канал SITA называют авиационным аналогом межбанковской системы SWIFT.
Это самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. Системой пользуется более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, а ее технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов.
"Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов", – пояснил один из источников.
При этом в свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты из аэропорта Ужгорода в ЕС. Как будто после взлета самолет практически сразу попадает на территорию НАТО и нет риска, что российская ракета уничтожит транспорт. Однако при этом эксперты настроены более скептически: для возобновления полетов необходимо, чтобы это сочли безопасным.
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