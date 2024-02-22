Заинтересованы ли в ЕС в продолжении транзита газа через Украину: заявление Симсон

Европейский Союз (ЕС) не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года. Соглашение истекает до конца текущего года.

ЕС готовился к завершению контракта после начала полномасштабной войны, но и раньше считал, что России "нельзя доверять". Об этом рассказала в комментарии "Радио Свобода" еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

При этом она отметила, что альтернативные варианты есть. Соглашение по транзиту завершится к концу 2024 года. Украина заявляла, что не намерена продолжать ее. На вопрос, не просит ли европейская сторона украинскую о продлении контракта, еврокомиссар ответила отрицательно.

Отметим, что европейские трейдеры продают газ на следующую зиму, потому что считают, что продолжит получать российские поставки через Украину и в 2025-м. Контракты на первый квартал 2025 г. упали примерно на 20% с начала года.

Коммерческие сделки могут быть заключены, чтобы разрешить поток газа, даже по истечении текущего соглашения в конце года. Одной из возможностей было, чтобы Россия предложила поставки на границе Украины, сказал один из представителей рынка.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, российская компания "Новатек", занимающаяся добычей природного газа, ищет способы продавать голубое топливо в условиях введенных против нее санкций. Для этого "Новатек" открыл офис в Китае.

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