Российская компания 'Новатэк' открыла офис в Китае для продажи газа в условиях санкций –Reuters

Российская компания "Новатек", которая занимается добычей природного газа, ищет способы продавать голубое топливо в условиях введенных против нее санкций. Для этого "Новатэк" открыл офис в Китае.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на шесть осведомленных источников. Отмечается, что китайская команда будет изучать вопросы, связанные со сбытом топлива, в условиях, когда санкционные меры со стороны США препятствуют экспорту газа, который "Новатэк" добывает в Арктике.

"Этот шаг иллюстрирует дальнейший поворот российских энергетических компаний к Азии, особенно к Китаю, после того, как конфликт в Украине перекрыл им доступ к рынкам Европы", – говорится в статье.

Этот китайский офис призван помочь "Новатэку" найти клиентов для ее новейшего проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" после введения санкций США. Для реализации этого плана в последние месяцы российская компания создавала в Пекине команду по развитию бизнеса и маркетинга.

На работу в это подразделение наняли около 10 человек. А на российском рекрутинговом сайте появилось как минимум две вакансии для пекинского офиса "Новатэка".

"По данным двух источников, новую команду возглавляет Сюй Цзиньхай, бывший исполнительный директор российского энергетического кредитора "Газпромбанк" Сюй Цзиньхай. Она войдет в состав Novatek (Китай) Holdings", – пишет Reuters.

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