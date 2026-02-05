Задержали с поличным: пограничников в Украине разоблачили на масштабной схеме кражи топлива

В Государственной пограничной службе Украины разоблачили схему по хищению и незаконной реализации горючего. Всего меньше чем за год было украдено не менее 14 тысяч литров дизельного топлива на более чем 770 тыс. грн.

Об этом сообщили в пограничной службе. Отмечается, что дизтопливо воровали служащие 105-го пограничного отряда.

Как действовала схема

Чиновники систематически присваивали дизельное топливо, которое в дальнейшем сбывали местным предпринимателям за наличные на Черниговщине .

. Злоумышленники указывали в служебной документации недостоверные данные о расходах горючего, списывая его как использованное.

На самом деле при выдаче со склада и заправке служебных автомобилей участники схемы системно недоливали "дизель", а избыток топлива вывозили со складов и накапливали для дальнейшей продажи.

и накапливали для дальнейшей продажи. Таким образом с мая 2025 года по январь 2026 года задокументировали не менее 10 фактов хищения дизельного топлива общим объемом более 14 тысяч литров .

. Сумма нанесенного государству ущерба превысила 770 тыс. грн.

29 января 2026 года фигурантов задержали, когда они в очередной раз незаконно пытались слить топливо из служебного бензовоза. В этот момент был зафиксирован незаконный слив более 1,7 тыс. литров дизельного топлива.

В результате обысков у них на работе и дома правоохранители изъяли более 7,9 тыс. литров дизельного топлива и 300 литров бензина, которые хранили в частных гаражах фигурантов, а также другие доказательства, указывающие на противоправную деятельность. Два человека были задержаны – ими оказались военнослужащий Госпогранслужбы и депутат одного из сельских советов Черниговской области. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 УК Украины, и избрали меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

