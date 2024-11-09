За самолет "Аэрофлота", застрявший в Германии в начале войны, заплатили астрономический штраф: лайнер вернулся в РФ

В Россию вернулся самолет Airbus A320, который простаивал в аэропорту Мюнхена в Германии еще с начала полномасштабного вторжение РФ в Украину. За это собственнику лайнера пришлось заплатить астрономическую сумму за парковку – 460 тыс. евро. Это один из самых крупных "парковочных штрафов" в истории.

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Как сообщает немецкое издание BILD, 27 февраля 2022 года самолет выполнял рейс "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга и приземлился в аэропорту Мюнхена. Назад лайнер уже не вернулся, так как Германия закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

С того времени самолет 834 дня простаивал в аэропорту Мюнхена. За его парковку начислялась плата в размере 340-560 евро в день.

Теперь стало известно, что стоянка самолета была оплачена сразу за все время, в сумме 460 тыс. евро. Но потраченное, вероятно, получится быстро "отбить", т.к. месячная аренда такого самолета на 158 посадочных мест стоит около 240 тыс. евро, отмечает издание.

Дело в том, что самолет не принадлежит российскому "Аэрофлоту". Им владеет китайская компания CMB Financial Leasing.

Еще в 2023 году она решила вернуть Airbus A320 и подала соответствующий иск. Но из-за долгого простого самолет потерял сертификаты, необходимые для полетов в европейском авиапространстве.

Восстановление документов заняло значительное время. В результате лайнер покинул Мюнхен уже осенью 2024 года после тщательной технической проверки и получения сертификата летной годности.

Россия постепенно остается без самолетов

За первое полугодие 2024 года количество пригодных к полетам самолетов в крупнейших российских авиакомпаниях снизилось на 3% – до 693 единиц. Санкции, а также удорожание запчастей привело к значительному росту стоимости авиаперевозок в России.

Больше всего самолетов выбыло из эксплуатации у авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот", – 12 судов. Всего в парке этой авиакомпании по состоянию на июль-2024 числилось 124 самолета. По пять воздушных судов выбыло у S7 и "Ямала", еще по два – у "Ютейр" и "Аэрофлота".

Простой самолетов эксперты объясняют профицитом флота, сложившимся у российских авиакомпаний, а также сохранением двойной регистрации части воздушных судов, что не позволяет им совершать полеты за границу. Это ограничение оказывает значительное влияние на возможности авиакомпаний использовать свой флот эффективно.

Российские авиаперевозчики пытаются экономить ресурс техники. Однако авиаперелеты по России стали дороже на 31% в первом полугодии 2024 года из-за подорожания запчастей для импортных самолетов. Это дополнительно усложняет ситуацию для местных авиакомпаний, поскольку рост цен делает авиаперевозки менее доступными для пассажиров.

Помимо стремительного роста стоимости билетов, российская авиационная отрасль страдает серьезными проблемами с техническим обслуживанием самолетов. Западные авиагиганты Airbus и Boeing еще в марте 2022 г. прекратили поставку запчастей и технических услуг для российских авиакомпаний. Это привело к тому, что Россия, очень зависит от иностранных самолетов, столкнулась с острым дефицитом запчастей.

Как сообщал OBOZ.UA, России пришлось потратить более 12 млрд долларов на государственные субсидии и кредиты для поддержки авиационного сектора на плаву. Эти деньги идут на прямую помощь авиакомпаниям, которые не могут полноценно обслуживать свои самолеты из-за нехватки запчастей.

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