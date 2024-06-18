За работу на дому украинцам готовы платить более 40 тысяч: кого ищут на высокую зарплату

Удаленная работа становится все более популярной в Украине . И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 40 тыс. грн.

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К примеру, онлайн-школа английского языка ищет менеджера по продажам на зарплату от 25 до 75 тыс. грн. За эти деньги нужно будет работать с клиентами, которые сами написали компании в соцсетях. "График работы 8 рабочих часов в день, 2 плавающих выходных (иногда суббота или воскресенье могут быть рабочими)", – рассказали в самой компании.

Гостиничная управляющая компания готова платить от 40 до 60 тыс. грн старшему менеджеру по продажам. В обязанности будет входить продажа услуг по входящим теплым обращениям покупателей.

Вакансия руководителя отдела продаж в компании, работающей в сфере ухода за собой предполагает зарплату 35 до 80 тыс. грн. Чтобы претендовать на должность, нужно среди прочего:

иметь опыт работы с клиентами В2В от двух лет;

знать алгоритмы продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в Европу.

А школа английского языка для детей готова платить от 27,8 до 44,5 тыс. грн преподавателю. Для работы, среди прочего, релевантное образование, а также знание английского языка на уровне B2 и выше.

Украинцам без высшего образования готовы платить больше 40 тысяч

В то же время хорошие деньги в Украине можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, будучи специалистом в одной из рабочих сфер. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 40 тыс. грн и более.

В частности, в среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. При этом отдельные компании предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика, платить по которой обещают до 80 тысяч. "Если Вы умеете тонировать, клеить защитную бронепленку и винил – это большой плюс", – говорится в объявлении.

В то же время по Украине тонировщикам готовы платить в среднем 36 тыс. грн. Т.е. меньше на 6,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине увеличилось количество вакансий в сфере охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны. Также значительный прирост произошел в категории "Управление персоналом, HR".

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