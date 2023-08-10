За фермерами в Украине начали следить со спутника: кого коснется повышенный контроль

В Украине запустили спутниковый мониторинг фермерских хозяйств, которые получили гранты на развитие теплиц и садов. Таким образом предпринимателей будут проверять на соблюдение обязательств, взятых в обмен на финансирование.

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Об этом уведомило Минагрополитики. Данные мониторинга отображаются в виде карты на специальном портале по ссылке , также в специальных разделах можно ознакомиться с информацией по каждому хозяйству.

Для удобства поиск делится на подразделы: сады и теплицы, хозяйства, земельные участки. Портал будет постоянно наполняться как снимками, так и данными по каждому хозяйству, которые позволят отслеживать, как оно развивается, отметили в ведомстве.

"Портал позволяет с помощью спутниковых данных видеть сам участок на котором заявлено развитие тепличного хозяйства или сада, на самом ли деле на нем развивается заявленное производство. Отмечено также название хозяйства, сколько грантовых средств оно получило, площадь участка, количество сезонных и постоянных работников и прочее", – объяснил замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Минагрополитики Денис Башлык.

Заявки на участие в программе подаются через Дію. Компенсации на создание садов позволяет привлечь от 140 тыс. до 400 тыс. грн за гектар. Площадь территории сада должна быть от 1 до 25 га. Программа по компенсации стоимости теплиц позволяет привлечь до 7 млн грн.

Основное условие для фермеров – создание новых рабочих мест. А грантовыми средствами можно оплатить любые расходы, связанные с проектом.

Как сообщал OBOZREVATEL, малые предприниматели в самых пострадавших от боевых действий и оккупации регионах Украины смогут через ПриватБанк получить гранты до 4000 евро (более 160 тыс. грн). Деньги нужно использовать для возобновления полноценной работы бизнеса.

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