ПриватБанк объявил о выплатах для микробизнеса: кто получит до 4000 евро от ЕС

Малые предприниматели в самых пострадавших от боевых действий и оккупации регионах Украины смогут через ПриватБанк получить гранты до 4000 евро (более 160 тыс. грн). Деньги нужно использовать для возобновления полноценной работы бизнеса.

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Об этом сообщили в ПриватБанке. Средства выплачиваются по программе от EU4Business за счет Европейского Союза и правительства Германии. Государственный ПриватБанк присоединился к программе и стал одним из уполномоченных банков, через которые микробизнес может получить грант.

В целом микробизнесу раздадут 3 млн евро (около 121 млн грн). Средства гранта могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие хозяйственные расходы.

Отбор участников программы будет производиться по результатам конкурсов. Победители будут определяться по рейтингу на основании ряда критериев, в т. ч. уровня потерь от войны, потенциала для восстановления и т.д. Конкурсы пройдут в таких категориях:

около 250 грантов для наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме Киева), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская. Прием заявок – с 8 по 21 августа 2023 года;

около 250 грантов для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Прием заявок – с 22 августа по 4 сентября 2023 года;

Донецкой, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. около 250 грантов для предпринимателей из всех других регионов Украины, кроме временно оккупированных. Прием заявок – с 5 по 19 сентября.

Как подать заявку на выплату в ПриватБанке

Заполнить заявку на портале Дія.

В заявке выбрать ПриватБанк.

Указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и после полномасштабного вторжения.

Определить четкие направления использования средств микрогранта (они не могут изменяться при получении финансирования).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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