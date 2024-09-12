За бак бензина придется заплатить больше 3 тысяч: какие цены выставили украинские АЗС

Украинские АЗС 12 августа определили стоимость бензина А-95 в средние 56,62 грн/л. Что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 53,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 673 грн/л. А с самой высокой – на 377 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 53,45 грн/л. А кроме того:

Фактор – 53,7 грн/л;

Укр-Петроль – 53,8 грн/л;

Маркет – 53,89 грн/л;

SUN OIL – 53,9 грн/л;

Mango, Олас – 53,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – 54 грн/л;

Motto – 54,02 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Цены на бензин могут рухнуть

В то же время, несмотря на повышение акцизов на автомобильное топливо, роста стоимости, в частности, бензина на АЗС не предвидится. Причина – стремительное падение цен на нефть. Более того, если цены на нефть задержатся на текущем уровне до конца сентября, стоимость бензина может рухнуть.

"За неделю Brent подешевела на 10%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2021 года. WTI за неделю подешевела на 8%, достигнув минимального значения с июня 2023 года", – рассказали аналитики delo.ua.

При этом подчеркивается: по данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась. Удешевление составило 1,11 грн/л – до 47,43 грн/л.

Более того, подчеркивается, обвал нефтяных цен фактически отменил удорожание цен на бензин и дизель. Так, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, если нефть марки Brent задержится в ценовом коридоре 71-73 доллара на несколько недель, на АЗС можно будет ожидать снижения цен на бензин и дизель на 50 коп./л.

"Фактически оснований для повышения цены из-за акцизов уже нет. Цены на нефть – это главный драйвер топливного рынка. Это сказывается на рынке через две-три недели. То есть если до конца сентября мы будем видеть такие же цены на нефть, как сейчас, то появятся основания для снижения цен", – рассказал Леушкин.

По состоянию на 16:08 12 сентября, стоимость нефти марки Brent, по данным investing.com, составляет 71,44 доллара.

Стоимость нефти West Texas Intermediate – 68,17 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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