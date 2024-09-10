Цены могут рухнуть: почему украинским АЗС придется резко снижать стоимость бензина

Несмотря на повышение акцизов на топливо, роста стоимости, в частности, бензина и дизеля на АЗС не предвидится. Причина – стремительное падение цен на нефть. Более того, если цены на нефть задержатся на текущем уровне до конца сентября, стоимость бензина и дизеля может рухнуть.

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Об этом сообщает delo.ua. Отмечается, что в конце прошлой рабочей недели:

октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на 1,63 доллара за баррель или на 2,24% до 71,06 доллара за баррель;

октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели на 1,48 доллара за баррель или на 2,14% до 67,67 доллара доллара за баррель.

"За неделю Brent подешевела на 10%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2021 года. WTI за неделю подешевела на 8%, достигнув минимального значения с июня 2023 года", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: по данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели средняя цена дизтоплива в опте снизилась на 27 коп./л – до 43,42 грн/л. Причины снижения:

падение дизельных котировок в Европе;

профицит рынка и слабый спрос в Украине.

"Прогнозы на неделю предсказуемы и продиктованы нисходящей динамикой внешних котировок, перенасыщенного рынка и сдержанной реализацией. Участники рынка ожидают дальнейшего снижения цен в опте в краткосрочной перспективе", – рассказали в "Нафторынке".

Средняя оптовая цена бензина А-95 же, отмечается, также снизилась. Удешевление составило 1,11 грн/л – до 47,43 грн/л.

В то же время, подчеркивается, средняя цена бензина А-95 на АЗС за неделю выросла на 12 коп./л до 56,59 грн/л. А дизтоплива – на 1 коп./л до 52,56 грн/л.

Впрочем, отмечается, цены на бензин и дизтопливо остались относительно стабильными – в частности, из-за удешевления нефти на мировом рынке и накопленных трейдерами запасов трейдерами. "Учитывая события на мировом рынке нефти, дальнейшее подорожание нефтепродуктов на АЗС маловероятно до середины сентября", – рассказали аналитики.

Роста цен на АЗС не будет

Более того, подчеркивается, обвал нефтяных цен фактически отменил удорожание цен на бензин и дизель. Так, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, если нефть марки Brent задержится в ценовом коридоре 71-73 доллара на несколько недель, на АЗС можно будет ожидать снижения цен на бензин и дизель на 50 коп./л.

"Фактически оснований для повышения цены из-за акцизов уже нет. Цены на нефть – это главный драйвер топливного рынка. Это сказывается на рынке через две-три недели. То есть, если до конца сентября мы будем видеть такие же цены на нефть, как сейчас, то появятся основания для снижения цен", – рассказал Леушкин.

Сколько стоит нефть сейчас

По состоянию же на 17:32 10 сентября, стоимость нефти марки Brent, по данным investing.com, опустилась ниже 70 долларов/баррель. Она составляет 69,62 доллара.

Нефть West Texas Intermediate также подешевела. Ее цена – 66,36 доллара за баррель.

Какие цены на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают 10 сентября бензин А-95 в среднем по 56,7 грн/л. Что соответствует показателю предыдущего дня.

Дизель же подорожал на 1 коп./л. Теперь его стоимость составляет средние 52,87 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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