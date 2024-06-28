За бак бензина придется заплатить больше 3 тысяч: какие цены выставили АЗС

Украинские АЗС 28 июня определили стоимость бензина А-95 в средние 56,52 грн/л. Что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 623 грн/л. А с самой высокой – на 427 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л;

SUN OIL – 52,9 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Цены на бензин стабилизировались

В целом, по данным аналитиков, в последние дни цены на бензин практически не меняются – с 17 июня они колеблются в пределах 56,44-56,53 грн/л.

Украинцам вместо бензина заливали "бодягу"

Тем временем, на АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим. Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

производили фальсификат в 2022-2023 годах;

сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в организации незаконного изготовления в составе организованной группы, хранении и продаже незаконно изготовленного горючего. Пятерым членам организованной группы было сообщено о подозрении. Дело направлено в суд", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается рост стоимости автотоплива – причем не только бензина, но и дизеля. Произойти же это может при условии сохранения нарастающей динамики котировок нефтепродуктов на внешнем рынке.

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