За бак бензина придется заплатить больше 3 тыс. грн: какие цены на АЗС

Украинские АЗС 16 июля определили стоимость бензина А-95 в средние 56,59 грн/л. Что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 623 грн/л. А с самой высокой – на 427 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Marshal – 52,8 грн/л;

Motto – 52,98 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,06 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Цены на бензин стабилизировались

В целом, по данным аналитиков, в последние дни цены на бензин практически не меняются – с 20 июня они колеблются в пределах 56,51-56,6 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подешевело дизтопливо – за прошлую рабочую неделю (8-12 июля) его стоимость в опте снизилась на 19 коп./л – до 45,47 грн/л. При этом предложение ресурса остается более чем достаточным. Т.е., дизеля в Украине сейчас много и он дешевеет.

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